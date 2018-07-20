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20 Temmuz 2018 Cuma 12:26

Elazığ’da bir terörist teslim oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Elazığ'da bir terörist teslim oldu
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Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK ile mücadelesi devam ederken, örgütten kaçanlar da teslim oluyor. Edinilen bilgiye göre, Bingöl kırsalından Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalına gelen 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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