Elazığ’da bir terörist teslim oldu

Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalında 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK ile mücadelesi devam ederken, örgütten kaçanlar da teslim oluyor. Edinilen bilgiye göre, Bingöl kırsalından Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsalına gelen 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.