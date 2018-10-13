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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:31

Elazığ’da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si muvazzaf asker 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
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Elazığ’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si muvazzaf asker 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 zanlı belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Bilecik, Hakkari,Siirt ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü muvazzaf asker ve 2’si daha önce askeri hastanede görevli sağlık personeli 6 şahıs yakalandı.

Şüpheliler emniyette ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 2’si muvazzaf asker 4’ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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