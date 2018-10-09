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09 Ekim 2018 Salı 14:07

Elazığ’da FETÖ operasyonu: 6 asker gözaltına alındı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda 4’ü muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 6 asker gözaltına alındı
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Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda 4’ü muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Bilecik, Hakkari,Siirt ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü muvazzaf asker ve 2’si daha önce askeri hastanede görevli 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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