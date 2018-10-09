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09 Ekim 2018 Salı 09:43

Elazığ’da mültecilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 30 yaralı

Elazığ’da Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan mültecileri taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma inerek ağaca çarpıp durdu. 5’i çocuk 30 kişinin yaralandığı kazada, sürücü yardım çağırma bahanesiyle olay yerinden kaçtı.

Elazığ'da mültecilerin bulunduğu minibüs kaza yaptı: 30 yaralı
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Elazığ’da Afganistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan mültecileri taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma inerek ağaca çarpıp durdu. 5’i çocuk 30 kişinin yaralandığı kazada, sürücü yardım çağırma bahanesiyle olay yerinden kaçtı.

Kaza, Elazığ’ın Sivrice ilçesi Gözeli yolu Yedipınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan’dan yurda kaçak giren 5’i çocuk 30 mültecinin bulunduğu 34 FY 1078 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole indi. Ağaca çarpıp duran araçta bulunan 5’i çocuk 30 Afganlı yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan sürücünün ise yardım çağırma bahanesiyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Muhtar kaza anını gördü, şoför kaçtı

Yedipınar Köyü Muhtarı Şefik Doğan ise kaza anını saniye saniye gördüğünü söyledi. Sabah hayvanları yemlemeye kalktığını aktaran Doğan, "Saman yüklerken Diyarbakır tarafında bir araç geldi, bademlerin olduğu yerden direk aşağı uçtu. Takla atacak gibi oldu tekrar düzeldi. Dereye burnu çakıldı. Daha sonra koştuk gittik, yaralıları çıkardık. Bir kısmını yola çıkardık. Jandarmaya bilgi verdim. Ambulanslar geldi. Şoför biraz yardım etti. Sonra şoför tepeye doğru çıktı, kaçtı gitti. Hepsi Afgan uyrukluydu. Şoför ’ben telefon edeceğim’ dedi. Bende ’telefon var, bırak telefonu yaralıları çıkartalım’ dedim. Tepeye çıktı. Daha sonra kaçtı gitti. Traktörle gittim baktım ama göremedim" ifadelerini kullandı.
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