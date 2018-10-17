ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:49

Elazığ’da ölen kişinin yakınları cihazları parçaladı

Elazığ’da ölen kişinin yakınları, hastane servisinde bulunan malzemeleri parçaladı.

Elazığ'da ölen kişinin yakınları cihazları parçaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Elazığ’da ölen kişinin yakınları, hastane servisinde bulunan malzemeleri parçaladı.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Plastik Cerrahi Servisinde yatan kadın bir hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Fakat hasta yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan hasta yakınları Plastik Cerrahi servisi çalışanları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları ile tartışmaya başladı. Hasta yakınları daha sonra serviste bulunan fotokopi makinesi, yazıcıyı ve bilgisayarları yere atarak parçaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fırat Üniversitesi Hastanesi Yönetimi şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku