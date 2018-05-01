Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 21. kilometresindeki kavşakta meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 850 plakalı otomobile M. B. idaresindeki 65 Al 848 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı şeride savrulan otomobile ardından H.Ş. idaresindeki 13 AH 844 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis, kaza ilgili inceleme yaptı.