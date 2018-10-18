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18 Ekim 2018 Perşembe 10:11

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ ve Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Elazığ ve Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ ve Diyarbakır’da şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapan ekipler 15 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 40 adet paketlenmiş esrar ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2’si serbest kalırken 13’ü bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, aynı dosya kapsamında 5 aylık çalışmada 18 ara yakalama yapıldığı, 33 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği ve 5 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi. Ara yakalamalarda yapılan aramada ise 2 kilo esrar, 793 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.
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