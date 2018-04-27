Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca,19 adet fişek, 2 adet pala, bin 450 euro, 250 dolar, 27 adet mermi, 60 adet kaleşnikof mermisi, 10 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Uyuşturucu tacirlerine ulaşmak için 22 ara operasyon yapıldı

Elazığ polisinin 3 aylık süren çalışması kapsamında asıl uyuşturucu tacirlerine ulaşmak için 22 ara operasyon yaptığı bildirildi. Ara operasyonlarda uyuşturucu madde kullananların da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklandı. Yine ara operasyonlarda şuana kadar 417 gram kubar esrar,132 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy hap,bir miktar tütünle karışık kubar esrar, hint keneviri, toz esrar ve 3 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildiği aktarıldı.