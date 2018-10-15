Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Elazığ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ ve Diyarbakır’da bazı adresler belirlendi. Adreslere bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden satışa hazır 40 adet paketlenmiş esrar ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı dosya kapsamında 5 aylık çalışma da 18 ara yakalama yapıldığı, 33 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği ve 5 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Ara yakalamalarda ise şuana kadar 2 kilo esrar, 793 adet uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildiği öğrenildi.