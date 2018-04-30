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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:45

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
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Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 aylık çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 14 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 14 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Operasyon kapsamında daha önce de 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 2 adet pala, bin 450 euro, 250 dolar, 27 adet mermi, 60 adet kalaşnikof mermisi, 10 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirildi.
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