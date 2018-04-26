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26 Nisan 2018 Perşembe 19:49

Elbise dolabından çıkanlar şaşırttı

Ordu’da evini imalathaneye çeviren ve kaçak içki üreten Gürcistan uyruklu 3 kişi yakalanarak tutuklandı.Altınordu ilçesinde kaçak içki imal ettikleri ve satışını yaptıkları belirlenen 10 kişiye yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı...

Elbise dolabından çıkanlar şaşırttı
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Ordu’da evini imalathaneye çeviren ve kaçak içki üreten Gürcistan uyruklu 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Altınordu ilçesinde kaçak içki imal ettikleri ve satışını yaptıkları belirlenen 10 kişiye yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda kaçak içki üretildiği belirlenen Gürcistan uyruklu R.B’nin evinde yapılan arama sırasında polisler gözlerine inanamadı. Arama sırasında elbise dolabı izlenimini veren döşemenin arkasında bir oda bulundu. Odada kaçak içki yapımında kullanılmak üzere su bidonlarına doldurulmuş vaziyette metil alkol, çok sayıda boş şişe, kapak, Gürcistan ülke bandrolleri, Gürcistan ülke bandrollü şişelenmiş sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlk etapta savcılığa sevkedilen 3 kişi işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler yönünden soruşturma işlemleri tüm yönleriyle ayrıntılı olarak devam ediyor.
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