Elektrik direği 5 çiftçinin tarlasını kül etti

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar 5 çiftçinin buğday tarlasını kül etti.

Yangın Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyünde bulunan buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buğday tarlalarının yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiyenin de yardımıyla buğday tarlalarını saran yangın söndürüldü.

5 çiftçinin tarlası kül oldu

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yangının çıktığı tarlalarda yapılan incelemede, Ş.B. isimli şahsa ait 3.5 dönüm, C.E. isimli şahsa ait 3.5, E.T. isimli şahsın 3.5, A.E.’nin 2.5 ve M.E.A’nın 2.5. dönüm buğday ekili tarlası olmak üzere toplamda 15.5 dönüm buğday ekili tarlada hasar tespit edildi.

Yangın direkten çıktı

Yangının tarlalar üzerinden geçen elektrik direğinden çıktığı anlaşılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Pehlivanköy İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından küle dönen 5 çiftçinin buğday tarlalarında maddi hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.