ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:48

Elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, beton elektik direğine çarptı. Beton direk devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen...

Elektrik direğine çarpan kamyonet sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, beton elektik direğine çarptı. Beton direk devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.T. idaresindeki 41 NM 012 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kamyonetin çarptığı direk devrilirken, sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, durumu elektrik firmasına bildirdi. Devrilen direk ve kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku