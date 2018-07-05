Elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kasasına yüklenen saman balyasının enerji nakil hattına temas etmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında kamyon, yüküyle birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Karadiken Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan saman balyası nakli için Karadiken Mahallesine gelen Durmuş N.’ye ait 32 AAD 339 plakalı kamyonda, arazide yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iddiaya göre, ana yola çıkmak üzere hareket etmek isteyen aracın kasasındaki aşırı havaleli yükün tarlanın üzerinden geçen enerji nakil hatlarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Balyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede kamyonu sardı. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası saman balyaları tamamen yanarken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Karadiken Mahallesi Muhtarı Muhammet Tülek, yangının Osman Ata’ya ait tarlada kamyona saman balyası yüklenme işlemi sona erdikten sonra aracın ana yola çıkmak üzere hareket ettirildiği esnada meydana geldiğini söyledi. Tülek, “Ardından alevler, kamyonu tamamen sardı. Yangına ilk müdahaleyi muhtarlık ve mahalle sakinleri olarak bizler yaptık. Yangın söndürme tankerimiz ve traktörler yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştık. Beyşehir’den gelen itfaiye ekiplerimiz de yangına büyük bir hızla müdahale etti ama maalesef tüm çabalarımızdan netice alamadık. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Ancak, Isparta’dan gelen kamyon sahibi arkadaşın kamyonu ve kasasındaki yükü yanarak kullanılamaz hale geldi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.