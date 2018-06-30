Elektrikli bisiklet, sulama kanalına uçtu 1 kişi yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kullandığı elektrikli bisikleti ile 4 metre yükseklikteki sulama kanalına düşen 65 yaşında bir şahıs yaralandı. Yaralı şahsı düştüğü kanaldan itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgilere göre, olay, Çameli...

Denizli’nin Çameli ilçesinde kullandığı elektrikli bisikleti ile 4 metre yükseklikteki sulama kanalına düşen 65 yaşında bir şahıs yaralandı. Yaralı şahsı düştüğü kanaldan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çameli ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Zekeriya Akman (65) isimli şahıs kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikteki sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler su akıntısının çok az olduğu kanala inerek yaralı haldeki Akman’ı çıkardı. Ardından sağlık ekipleri Akman’ı ambulans ile Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı. Akman’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.