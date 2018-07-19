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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:03

Eleşkirt’te 25 büyükbaş hayvan çalındı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Aydoğdu köyünde 25 adet büyükbaş hayvan çalındı.İddiaya göre, köyde 17 evin toplam 25 adet büyükbaş hayvanı çalındı. Saat 09.30 sularında çoban hayvanların olmadığını fark edince jandarmaya haber...

Eleşkirt'te 25 büyükbaş hayvan çalındı
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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Aydoğdu köyünde 25 adet büyükbaş hayvan çalındı.

İddiaya göre, köyde 17 evin toplam 25 adet büyükbaş hayvanı çalındı. Saat 09.30 sularında çoban hayvanların olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerde kamyonet izine rastladı.

Hayvanları çalınan ortaklardan İsmet Yıldız, ’’Ağrı Jandarma bölük komutanı kriminal biriminin gelerek olay mahallinden büyük kamyonete ait olan araç izlerinin olduğunu tespit ettiği aynı bölgede yoğun hayvan izlerinin bulunmasından dolayı hayvanların bu araçla çalınmış olma şüphesini arttırdı’’ dedi.

İlçe merkezinde giriş ve çıkışlarında MOBESE kameraları incelemeye alan jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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