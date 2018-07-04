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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:52

Emekli öğretmene FETÖ davasında 10 yıl 7 ay hapis

Kocaeli’de, FETÖ/PDY soruşturmasında emniyetten sorumlu sözde "İl imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhanettin Durmuş, 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Emekli öğretmene FETÖ davasında 10 yıl 7 ay hapis
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Kocaeli’de, FETÖ/PDY soruşturmasında emniyetten sorumlu sözde "İl imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Burhanettin Durmuş, 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kocaeli Emniyeti imamı odluğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan eski öğretmen Burhanettin Durmuş’un yargılandığı davada karar çıktı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan Durmuş’un avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Durmuş’a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
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