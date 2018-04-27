Eminönü’nde bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Oteldeki müşteriler tahliye edildi.
IHAAW122848-ASA/27-04-2018 - Eminönü’nde bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Oteldeki müşteriler tahliye edildi. 27.04.2018 12:28:48 TSI NNNN
IHAAW122848-ASA/27-04-2018 - Eminönü’nde bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Oteldeki müşteriler tahliye edildi. 27.04.2018 12:28:48 TSI NNNN
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