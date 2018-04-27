Eminönü’ndeki otel yangınında itfaiye eri ağır yaralandı

Fatih Eminönü’nde bir otelde çıkan yangındaki söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan zehirlendi. İtfaiye eri arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih Eminönü’nde bir otelde çıkan yangındaki söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan zehirlendi. İtfaiye eri arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih Eminönü’nde bir otelin sauna kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıkmış, yangında otelde bulunan müşteriler tahliye edilmişti. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen itfaiye eri arkadaşları tarafından ambulansa götürüldü. Bu sırada büyük panik yaşanırken, yangının tamamen kontrol altına alındığı öğrenildi.