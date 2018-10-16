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16 Ekim 2018 Salı 13:29

Emisyon hatası Audi’ye pahalıya mal oldu

Alman otomobil üreticisi Audi’nin mazotlu araçlarında ortaya çıkan emisyon ölçümlerindeki manipülasyondan dolayı 800 milyon Euro para cezasına çarptırıldı Audi şirketinin bağlı bulunduğu Volkswagen (VW)’nin Wolfsburg’daki genel merkezinden...

Emisyon hatası Audi'ye pahalıya mal oldu
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Alman otomobil üreticisi Audi’nin mazotlu araçlarında ortaya çıkan emisyon ölçümlerindeki manipülasyondan dolayı 800 milyon Euro para cezasına çarptırıldı Audi şirketinin bağlı bulunduğu Volkswagen (VW)’nin Wolfsburg’daki genel merkezinden yapılan açıklamada Münih savcılığı tarafından devam eden emisyon davasının sonuçlandığı ve mahkeme kararıyla da Audi otomobil üreticisine 800 milyon Euro ceza verildiğini duyurdu.

Mahkemenin verdiği 800 milyon Euro’luk cezayı temyiz etmeyeceklerini belirten açıklamada Audi’nin meydana gelen ihmal ve aksaklıklardan kaynaklanan sorumluluğunu yerine getireceğini belirtildi. 2018 yılında Volkswagen grubu 3,5 milyar kar beklerken Audi’nin ödediği 800 milyonluk ceza iştiraki olduğu Volkswagen’in 2018 yılı karlılık oranını da düşüreceği ifade edildi.
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