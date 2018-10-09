Emniyet, hayvanlara şiddeti masaya yatırıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı 26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirililecek. Çalıştayda gündem maddeleri arasında hayvanlara şiddet de yer alıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çalıştayda sunum yapmak isteyen uzmanların çalışmalarını 5 Kasım tarihine kadar Daire’ye ulaştırmaları gerektiği vurgulandı. Çalıştayda masaya yatırılacak bazı konu başlıkları ise şöyle sıralandı: "Kaçakçılık, toplanma çağrıları, algı yönetimi, hayvanlara karşı şiddet, sığınmacılara karşı şiddet ve hakaret, Türk Halkına ve Türk Bayrağına hakaret, Dini değerlere hakaret, Atatürk’e hakaret, uyuşturucuya özendirici paylaşımlar, sporda şiddete neden olabilecek paylaşımlar, hakaret ve tehdit, cinsel taciz ve müstehcenlik, haberleşmenin ve özel hayatın

gizliliği, dolandırıcılık. Yasa dışı bahsin ekonomik büyüklüğü ve ülkemize zararı. Yasa dışı bahis sitelerinin yeni ödeme kanalları, yapılan önemli çalışmalar. Alınabilecek önlemler. Suçluların ortak davranışları. Bankalar ve ilgili kurumlar kolluğa nasıl daha fazla yardımcı olabilir?"