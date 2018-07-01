Emniyet müdürü şüphelendi sürücüden skunk maddesi çıktı

Adana’da düzenlenen ’Huzur ve güven 9’ uygulamasında Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın şüphelenip durdurduğu bir otomobilin sürücüsünden genetiği değiştirilmiş skunk ismi verilen esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan annesini öldüren zanlı da uygulama kapsamında yakalandı.

Adana’da düzenlenen ’Huzur ve güven 9’ uygulamasında Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın şüphelenip durdurduğu bir otomobilin sürücüsünden genetiği değiştirilmiş skunk ismi verilen esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan annesini öldüren zanlı da uygulama kapsamında yakalandı.

Adana’da 25 noktada dün gece eş zamanlı ’Huzur ve Güven 9’ uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada ekipler şüphelendiği otomobili ve şahısları durdurarak arama yaptı. Bu uygulamaya Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenerek polislere durdurulması talimatını verdi. Durdurulan otomobilde yapılan aramada polis suç unsuruna rastlamadı. Yıldız, ısrarla polislere şahsın üzerinde de detaylı arama yapılmasını istedi. Yapılan aramada sürücü Şükrü G.’nin (25) iç çamaşırında 22 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ’skunk’ ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler otomobilde narkotik köpeği ile de arama yaptı. Şükrü G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, Mersin’in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde 2 gün önce öz annesi Emel Zor’u (35) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Özcan’ı da (20) yakaladı. Emniyete götürülen zanlı buradaki işlemlerinin ardından Silifke Jandarma ekiplerine teslim edildi. Mustafa Özcan’ın 2014 yılında annesinin erkek arkadaşını da öldürdüğü, yaşının küçük olması sebebiyle ceza almadığı ortaya çıktı.

15 bin 175 kişinin kontrol edildiği uygulamalarda 53 aranan şahıs yakalanırken, 65 kişi ve 39 iş yerine 108 bin 580 lira idari para cezası kesildi. Kontrol edilen 7 bin 670 otomobilin ise 39’u trafikten men edildi. 59 çalıntı araçta yakalandı. Ayrıca uygulama kapsamında 96 araca da 98 bin 450 lira ceza kesildi. Uygulamada 15 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 2 döner bıçağı, 7 bıçak ve çok sayıda mermi ile kartuş ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için polisin 24 saat boyunca görevde olduğunu söyleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Halkımızın canı ve emniyeti için yeni bir huzur uygulaması yaptık. 2 bin 200 personelimizin görev aldığı uygulamalara aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.