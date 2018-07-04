Emniyet müdüründen motosikletliye çarpan sürücüye, 'Yaptığını beğendin mi? Özür dile'

Zonguldak’ta kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüne, arkasından gelen araç çarparak kırmızı ışıkta yoluna devam etti. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.

Zonguldak’ta kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüne, arkasından gelen araç çarparak kırmızı ışıkta yoluna devam etti. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Özcan Alper, 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden çıkarak tır parkı kavşağındaki yan yolda beklemeye başladı. Sürücü, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen bir otomobilin sürücüsü, hem kendini riske attı hem de motosiklete çarptı. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kameraya yansıdı. Sağından geçtiği motosikletin aynasına çarpan kimliği belirsiz sürücü, kırmızı ışıkta da durmayarak yoluna devam etti. Arkadan gelen başka sürücüler ise motosiklet sürücüsüne iyi olup olmadığını sorup kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Olay üzerine motosiklet sürücüsü Özcan Alper görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kaçan sürücü tespit edilerek 235 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da çarpıp kaçan sürücüye, "O adama; yaptığını beğendin mi? Kırmızı ışıktan geçtin, kendini riske ettin hadi neyse? Motosiklete çarpmışsın farkında mısın? 3 Temmuz 18:37 Zonguldak. Bari okkalı bir özür dile. Bir daha yapma böyle bir hile. Ceza yazılsa bile; git kuzu kuzu öde. Peşin öde yüzde 25 indirim var" paylaşımında bulundu.