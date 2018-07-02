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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:41

Emniyet şeridinde lastiğini tamir eden bisikletçiye araç çarptı

Bursa’nın emniyet şeridinde lastiğini tamir eden bisikletçiye otomobil çarptı.Kaza bu sabah saat 09.15 sıralarında Soğanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden evli ve bir çocuk babası Yeşil Pedal Bisiklet...

Emniyet şeridinde lastiğini tamir eden bisikletçiye araç çarptı
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Bursa’nın emniyet şeridinde lastiğini tamir eden bisikletçiye otomobil çarptı.

Kaza bu sabah saat 09.15 sıralarında Soğanlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden evli ve bir çocuk babası Yeşil Pedal Bisiklet Kulübü sporcusu Barış Asa’nın bisikletinin lastiği patladı. Asa, emniyet şeridine geçerek lastiğini tamir etmeye başladı. Bu sırada plakası öğrenilemeyen bir araç, önce Barış Asa’ya, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerle araç arasında kalan bisikletçi, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen yaralı şoför Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, 32 yaşındaki Barış Asa ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyata alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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