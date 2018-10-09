Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle
IHAAW172330-ASA/09-10-2018 - Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 09.10.2018 17:23:30 TSI NNNN