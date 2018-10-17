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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:02

Emniyetten çocuklara bisiklet

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinde 100 çocuğa bisiklet verildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden...

Emniyetten çocuklara bisiklet
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İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinde 100 çocuğa bisiklet verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kültürünü geleceğin teminatı çocuklar ve toplumun tüm kesimlerine yayma gayreti içerisinde olunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi için "Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinin başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Çocuklar, kırmızı düdüğünü çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyardı. Ayrıca, EGM Trafik@TrafikEgm twitter adresi üzerinde açılan #KırmızıDüdük hashtagi üzerinden seyahat esnasında verilen görevi tamamlayıp, fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza bisiklet verildi. Bu görevi yerine getiren Bursa’da 6 yaşındaki, Yiğit Enes ve Zeynep Aydın isimli iki çocuğa da Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından bisiklet hediye edildi" denildi.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen Ak, çocukların sadece bayramda değil her zaman ailelerini kural ihlali halinde ikaz etmelerini istedi.
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