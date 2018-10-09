ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:34

Emniyetten kaçak sigara operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde eş zamanlı...

Emniyetten kaçak sigara operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 21 bin 980 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 60 kilo 525 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak iki hakkında adli işlem başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku