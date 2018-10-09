Emniyetten kaçak sigara operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde eş zamanlı...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçak sigara satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 21 bin 980 adet içi tütünle doldurulmuş makaron sigara, 60 kilo 525 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak iki hakkında adli işlem başlatıldı.