ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:32

Endonezya’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 3 ölü

Endonezya’da gece saatlerinde 6,3 şiddetinde meydana gelen depremde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem: 3 ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Endonezya’da gece saatlerinde 6,3 şiddetinde meydana gelen depremde en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya, binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem faciasının ardından dün gece tekrar sallandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Java ve Bali adalarını etkileyen 6,3 şiddetindeki deprem nedeniyle Doğu Java’da 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı binaların yıkıldığı belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Java Adası’nın Situbondo kentinin 40 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda 28 Eylül Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 65’e yükseldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku