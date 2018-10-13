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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:39

Endonezya’da toprak kaymasında 22 kişi öldü

Endonezya’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Endonezya'da toprak kaymasında 22 kişi öldü
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Endonezya’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetti. 48 evin hasar gördüğü bölgede enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hayatını kaybedenler arasında çöken binanın altında kalan 11 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Endonezya’da şiddetli yağışlar sonucu sık sık sel ve toprak kaymaları yaşanıyor.
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