İzmir’in Torbalı ilçesinde ikamet eden işitme ve konuşma engelli gençten 15 gündür haber alınamıyor. Gencin ailesi ve güvenlik güçleri her yerde engelli genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor.Torbalı ilçesinin Taşkesik Mahallesi’nde...

İzmir’in Torbalı ilçesinde ikamet eden işitme ve konuşma engelli gençten 15 gündür haber alınamıyor. Gencin ailesi ve güvenlik güçleri her yerde engelli genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor.

Torbalı ilçesinin Taşkesik Mahallesi’nde oturan Uğur Emol (18) isimli işitme ve konuşma engelli gençten, 15 gündür haber alınamıyor. Emniyet güçleri genci bulmak için seferber olurken, Emol’un ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

Engelli gencin babası Ramazan Emol, çok endişeli olduklarının altını çizerek, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Lütfen gören olursa haber etsin. Sağır ve dilsiz olduğu için kendini tam ifade edemiyor olabilir. Çok endişeliyiz" dedi.