Aralarında çok sayıda ünlü isimin bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Neslişah Düzyatan ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.
Engin Altan Düzyatan’a zorla getirilme kararı
Aralarında çok sayıda ünlü isimin bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.