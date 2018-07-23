Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Erbil valilik binasına silahlı saldırı düzenlendi, 1 polis yaralandı.

Erbil Valilik binasına bu sabaha kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Erbil İl Meclis Başkan yardımcısı Azat Küreci olayla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, saldırının mesai saatinden önce yapıldığını belirterek, saldırı sonucu bir polisin yaralandığını söyledi.