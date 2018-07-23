Erbil Valilik işgali 3 saldırganın öldürülmesiyle sona erdi

Erbil’de valilik binasında düzenlenen saldırının ardından Erbil Valisi Nevzat Hadi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erbil’de valilik binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 saldırgan da öldürülmüş, olayda 2 polis memuru yaralanmış ve 1 valilik çalışanı da hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kamera karşısına geçen Erbil Valisi Nevzat Hadi valilik binasınına her gün yüzlerce insanın girip çıktığını belirterek, “Burada bir sürü çalışan var, halka hizmet ediyorlar” dedi. Bu saldırının ilk olmadığını hatırlatan vali, “3 kişi gelmişler, 2 polisi hafif şekilde yaraladılar” ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin en kısa sürede olay yerine geldiğini söyleyen Nevzat Hadi, “Binanın içine girerek 3 saldırganı etkisiz hale getirildiler. Maalesef bu olayda bir işçimiz şehit oldu, kendisi çaycı” açıklamasında bulundu.