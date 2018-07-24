ERBİL (İHA) – Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıyı düzenleyen kişilerin kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandığını öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken saldırının terör saldırısı olmadığını açıkladı. Öte yandan, dün Erbil’de sabah saatlerinde valilik binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçleri 4 saat süren çatışmaların ardından 3 saldırganı etkisiz hale getirmişti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.
Erbil’de belediye binasına silahlı saldırı
ERBİL (İHA) – Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalandı.