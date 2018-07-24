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24 Temmuz 2018 Salı 19:11

Erbil’de belediye binasına silahlı saldırı

ERBİL (İHA) – Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Erbil'de belediye binasına silahlı saldırı
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ERBİL (İHA) – Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken saldırganlar güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Irak’ın Erbil kentinde belediye binasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Can kaybının yaşanmadığı saldırıyı düzenleyen kişilerin kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalandığını öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken saldırının terör saldırısı olmadığını açıkladı. Öte yandan, dün Erbil’de sabah saatlerinde valilik binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçleri 4 saat süren çatışmaların ardından 3 saldırganı etkisiz hale getirmişti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.
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