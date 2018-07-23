ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19

Erbil’de saldırganların etkisiz hale getirilmesinin ardından sevinç gösterileri

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de valilikte gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında yapılan operasyonun bitmesiyle yüzlerce vatandaş sevinç gösterisinde bulundu.

Erbil'de saldırganların etkisiz hale getirilmesinin ardından sevinç gösterileri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de valilikte gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında yapılan operasyonun bitmesiyle yüzlerce vatandaş sevinç gösterisinde bulundu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil de valiliğe silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası yapılan operasyon, binadaki 3 saldırganın da öldürülmesiyle sonra erdi. Yaklaşık 5 saat süren operasyonu valilik binası yakınlarından ve televizyonlardan izleyen Erbilliler operasyon biter bitmez valilik binası önünde toplandı.

Sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlar, ayrıca Peşmerge ve asayiş güçlerinin lehine sloganlar attı.

Erbil Valilik binasına 2014 yılında düzenlenen terör saldırısında 5 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku