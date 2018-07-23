Erbil’de saldırganların etkisiz hale getirilmesinin ardından sevinç gösterileri

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de valilikte gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında yapılan operasyonun bitmesiyle yüzlerce vatandaş sevinç gösterisinde bulundu.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil de valiliğe silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası yapılan operasyon, binadaki 3 saldırganın da öldürülmesiyle sonra erdi. Yaklaşık 5 saat süren operasyonu valilik binası yakınlarından ve televizyonlardan izleyen Erbilliler operasyon biter bitmez valilik binası önünde toplandı.
Sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlar, ayrıca Peşmerge ve asayiş güçlerinin lehine sloganlar attı.Erbil Valilik binasına 2014 yılında düzenlenen terör saldırısında 5 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.