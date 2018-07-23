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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13

Erbil’de valiliğe silahlı saldırı: 3 saldırgan öldürüldü

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yer alan Erbil valiliğinde silahlı saldırının ardından başlatılan operasyon sona erdi. Yetkililer 3 saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı.

Erbil'de valiliğe silahlı saldırı: 3 saldırgan öldürüldü
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Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yer alan Erbil valiliğinde silahlı saldırının ardından başlatılan operasyon sona erdi. Yetkililer 3 saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı.

Erbil’de valilik binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sonucunda 3 saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı. Olayda bir polisin yaralandığı ve bir valilik çalışanının hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırganların rehin aldığı 1 valilik personeli ise güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Güvenlik şefi Barzan Qassab, saldırganların terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceğini belirtti.

Öte yandan, operasyon sırasında patlama sesleri geldiği iddia edilmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada bir intihar saldırısının gerçekleşmediği ifade edildi.
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