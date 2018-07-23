Erbil’de valilik binasına saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil valilik binasına silahlı saldırı düzenlendi. Valilik binasına askeri güç gönderiliyor.

Erbil Valilik binasına bu sabaha doğru kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Erbil İl Meclis Başkan Yardımcısı Azat Küreci olayla ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, saldırının mesai saatinden önce yapıldığını belirterek, saldırı sonucu bir polisin yaralandığını söyledi. Valilik binasına askeri güç gönderilirken, bina kuşatma altına alındı. Binadan silah sesleri yükseliyor.

Saldırgan sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama açılmadı.