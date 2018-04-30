Ercan Demiral cinayetinde 5 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ayağına zincir bağlanıp Sakarya Nehri’ne atılan Ercan Demiral cinayetiyle ilgili 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ayağına zincir bağlanıp Sakarya Nehri’ne atılan Ercan Demiral cinayetiyle ilgili 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçen şubat ayında Arifiye ilçesi Türk Çaybaşı mevkisinden geçen Sakarya Nehri’ne ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral balıkçılar tarafından bulunmuş, jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Cinayetle ilgili Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatmıştı. Jandarma ekipleri Demiral’ın cansız bedeni üzerinde yaptığı çalışmada şahsın tabancayla vurularak öldürüldüğünü ve vücuduna zincir sarıldıktan sonra Sakarya Nehri’ne atıldığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, İstanbul’dan Sakarya’ya gelen bütün araçları tek tek inceledi. Jandarma ekipleri yaptığı titiz çalışma sonucunda cinayetle ilgisi olduğu ileri sürülen biri avukat M.A., N.Y., N.A., K.A.A., Ö.A., C.K., A.İ., N.İ. ve A.İ. isimli şahıslara operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden M.A., Ö.A., N.A., C.K. ve A.İ. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.A.A., S.D., E.A. ve N.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.