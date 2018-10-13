ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:23

Erciş’te silahlı kavga: 7 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Erciş'te silahlı kavga: 7 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van’ın Erciş ilçesinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi Hayvan Pazarı civarında meydana geldi. Erul ve Akkuş aileleri arasında kız alıp-vermeden kaynaklanan husumetten dolayı aralarında silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki aileden toplam 7 kişi yaralanırken, 21 kişi de gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı öğrenilen 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjörü takılı tabanca ve 1 adet keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 kişiden 10’u adli kontrol kararıyla serbest kalırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku