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19 Kasım 2017 Pazar 11:52

Erdek’te FETÖ soruşturmasında 1 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Çanakkale-Bandırma mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erdek'te FETÖ soruşturmasında 1 gözaltı
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Çanakkale-Bandırma mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek Mayın Filo Komutanlığında görev yapan binbaşı rütbesindeki O.E. isimli şüpheli Erdek Mayın Filo Komutanlığında bulunan lojmandaki ikamet adresinde sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.E. ve ele geçirilen materyallerin Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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