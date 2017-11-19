Erdek’te FETÖ soruşturmasında 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Erdek Mayın Filo Komutanlığında görev yapan binbaşı rütbesindeki O.E. isimli şüpheli Erdek Mayın Filo Komutanlığında bulunan lojmandaki ikamet adresinde sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.E. ve ele geçirilen materyallerin Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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