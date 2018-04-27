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27 Nisan 2018 Cuma 18:44

Erdemli’de ev yangını

Mersin’in Erdemli ilçesinde ev önündeki kasalarda başlayan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erdemli'de ev yangını
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Mersin’in Erdemli ilçesinde ev önündeki kasalarda başlayan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösbucağı Mahallesi’nde bir evin önünde duran tahta ve plastik sandıklar henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Rüzgarın da etkisiyle alevler eve sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi yangına çeşmeye bağlı hortumla müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Maddi hasar yaşanan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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