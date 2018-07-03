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03 Temmuz 2018 Salı 18:48

Erik toplamak isterken ağaçtan düştü

Zonguldak’ta erik toplamak isteyen kadın ağaçtan düşerek yaralandı.

Erik toplamak isterken ağaçtan düştü
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Zonguldak’ta erik toplamak isteyen kadın ağaçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşamüzeri Karaelmas Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki Gökcen B., mahallede komşuları ile birlikte erik toplamak istedi. Ağaca çıkan talihsiz kadın erik topladığı sırada yaklaşık 2 metre yüksekten zemine çakıldı. Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelininin yaralandığını gören kayınvalidesi de kısa süreli baygınlık geçirdi. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Gökcen B.’nin tedavisi sürüyor.
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