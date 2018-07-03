Erik toplamak isterken ağaçtan düştü

Edinilen bilgiye göre olay, akşamüzeri Karaelmas Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki Gökcen B., mahallede komşuları ile birlikte erik toplamak istedi. Ağaca çıkan talihsiz kadın erik topladığı sırada yaklaşık 2 metre yüksekten zemine çakıldı. Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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