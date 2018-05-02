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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:53

Erivan’da göstericiler yolları kapattı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericilerin yolları kapattığı bildirildi.

Erivan'da göstericiler yolları kapattı
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericilerin yolları kapattığı bildirildi.

Ermenistan’da protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan’ın dün yaptığı grev çağrısı üzerine sokağa çıkan protestocuların başkent Erivan’da yolları kapattığı bildirildi. Protestocuların ana caddelerin yanı sıra karayollarını da kapattığı belirtildi. Protestolara birçok öğrencinin katıldığı ifade edilirken, göstericilerin Zvartnots havaalanına giden yolu da kapattığı bildirildi.

Ermenistan’da, Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan, parlamentonun dün kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını bir greve çağırmıştı.
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