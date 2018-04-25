ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:17

Ermenistan’da sular durulmuyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan’da sular durulmuyor.

Ermenistan'da sular durulmuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan’da sular durulmuyor.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalifler yine sokaklara döküldü. Paşinyan liderliğindeki yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Muhalif politikacı Nikol Paşinyan, geçici Başbakanla görüşme isteğine olumsuz karşılık almasıyla destekçilerini sokağa çağırdı. Serj Sarkisyan’ın istifasından sonra geçici olarak göreve gelen Başbakan Karen Karapetyan ile görüşmek isteyen Paşinyan, çağrısının geri çevrilmesini protesto etti. Paşinyan, geçici Başbakan liderliğinde ve Cumhuriyet Partisi’nin şartları altında gidilecek seçimleri protesto edeceklerini belirtti.

Öte yandan gösteride arbede yaşanmadığı açıklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku