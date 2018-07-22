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22 Temmuz 2018 Pazar 13:18

Erzincan’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist, Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) atışıyla etkisiz hale getirildi.

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist, Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) atışıyla etkisiz hale getirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nca “Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 18-01(54) Operasyonu” kapsamında Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında icra edilen pusu/dinleme ve keşif/gözetleme faaliyetleri esnasında operasyon birliklerince 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 2 terörist, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Jandarma Genel Komutanlığına ait J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) atışıyla etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
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