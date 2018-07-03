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03 Temmuz 2018 Salı 22:40

Erzincan’da karakol komutanı tabancasının ateş alması sonucu öldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan'da karakol komutanı tabancasının ateş alması sonucu öldü
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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), bugün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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