Erzincan’da karakol komutanı tabancasının ateş alması sonucu öldü

Edinilen bilgiye göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), bugün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.