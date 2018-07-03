Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), bugün öğlen saatlerinde makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Erzincan’da karakol komutanı tabancasının ateş alması sonucu öldü
Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli astsubay, makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.