Erzincan’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Erzincan’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Yunusemre Mahallesi 577 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Kaya idaresindeki 24 AV 372 plakalı otomobil ile Yunus Emre Mühürdaroğlu idaresindeki 24 EF 217 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.
Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Volkan Kaya, özel halk otobüsü şoförü Yunus Emre Mühürdaroğlu ile otobüste bulunan Şehnaz Demir, Binali Kılıç, Nafiye Kürkçü, Şefika Demir, Müşerref Akpınar, Şükran Şenyıldız, Özlem Şenyıldız, Şenay Karslı yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan çok sayıda 112 acil servis ambulansı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.