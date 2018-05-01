Erzincan’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralılar kaza yerine çağrılan çok sayıda 112 acil servis ambulansı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Yunusemre Mahallesi 577 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Kaya idaresindeki 24 AV 372 plakalı otomobil ile Yunus Emre Mühürdaroğlu idaresindeki 24 EF 217 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Erzincan’da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Kaza, Yunusemre Mahallesi 577 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Kaya idaresindeki 24 AV 372 plakalı otomobil ile Yunus Emre Mühürdaroğlu idaresindeki...

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