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06 Ekim 2018 Cumartesi 10:52

Erzincan’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla...

Erzincan'da trafik kazaları kameralara yansıdı
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Erzincan’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basınla paylaştı.

Görüntülere yansıyan trafik kazalarında Bağkur Kavşağında iki otomobilin çarpışması, yine Bağkur Kavşağında kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması ve yine aynı kavşakta iki otomobilin çarpışması, Ergan Kavşağında tır ile otomobilin çarpışması, Ordu Caddesi’ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması, Geçit Beldesi girişinde motosikletli bir sürücünün dengesini kaybederek seyir halindeyken yere düşmesi, Hastane kavşağında bir motosikletin başka bir araçla çarpışması, eski Diş Hastanesi kavşağında iki aracın çarpışması, Müftülük kavşağında kırmızı ışıkta duran araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması, Terzibaba Kavşağına giren bir aracın başka bir araç ile çarpışması, Ters yönden giden bir motosikletli sürücünün karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarpması yer alıyor.

Kaydedilen 11 ayrı kazada sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.
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