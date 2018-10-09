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09 Ekim 2018 Salı 12:21

Erzurum Valiliğinden yangın açıklaması

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014’te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri’nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de akşam saatlerinde çıkan yangın alanı gündüz...

Erzurum Valiliğinden yangın açıklaması
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Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014’te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen Atlama Kuleleri’nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de akşam saatlerinde çıkan yangın alanı gündüz görüntülendi. Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada "2 çocuğun oyun oynarken Kiremitlik Tepe’de arazi üzerinde bulunan kurumuş otlarda yangın çıktığı ihbarı almıştır" denildi.

Atlama Kuleleri’nin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otluk alan zarar gördü.

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, "İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu. Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik" dedi.

Yangın alanı gündüz de İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Valilikten açıklama

Öte yandan Kiremitlik Tepe’de meydana gelen yangınla ilgili Erzurum Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "08.10.2018 Pazartesi günü saat 19.55 civarında itfaiyeye gelen ihbara göre, 2 çocuğun oyun oynarken Kiremitlik Tepe’de arazi üzerinde bulunan kurumuş otlarda yangın çıktığı ihbarı almıştır. Bu olay üzerine saat 20.00’de itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek, kısa bir sürede müdahale edip, yangını söndürmüştür. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.
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