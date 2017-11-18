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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:32

Erzurum’da DEAŞ ve FETÖ/PYD operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarda 32 kişi yakalandı.

Erzurum'da DEAŞ ve FETÖ/PYD operasyonu
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarda 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar neticesinde Erzurum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 20 şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 3 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ise aktif görevli 7 astsubay, 1 uzman çavuş ve askeri personellerin sözde mahrem imamının yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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